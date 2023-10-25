25 октября ожидаются следующие события – Челябинск

25.10.2023, среда
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10:00 Челябинск – Встреча со специалистами ОКБ №3 в рамках Всероссийской недели борьбы с инсультом, посвященная новейшим методикам реабилитации после инсульта (ОКБ №3, пр. Победы, 287)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 16:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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14:00 Челябинск – Клуб «Наш труд»: семинар «Как устроить работника на работу» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Клуб «Поэтическая среда»: встреча «От всех в стороне: Даниил Хармс» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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16:00 Челябинск – Вечер «Дополнение к анкете» по творчеству Б. Ручьева по авторской программе А. Сергеева (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «Она поет поэзию: творчество Вероники Долиной» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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