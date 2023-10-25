Челябинск – в плену стихии. Снегопад может продлиться еще сутки

В Челябинске серьезно осложнилась ситуация на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, дорожные службы в городе переведены на усиленный режим работы.

По предварительным данным Гидрометцентра, снег, начавшийся минувшей ночью, может продлиться еще сутки.

В ночную смену дороги убирали 97 единиц техники и 160 рабочих.

«На время утренних часов пик техника переброшена на второстепенные улицы. В настоящий момент снегоуборочные колонны готовят для повторной расчистки основных магистралей», – уточнили представители городских властей.

Между тем, утром в городе фиксировались 9-балльные пробки, из-за гололеда произошло несколько автомобильных аварий, в том числе с участием общественного транспорта.

По информации Челябинского гидрометцентра, за минувшие сутки в большинстве районов Южного Урала прошли небольшие и умеренные осадки, ночью в горах до сильных: днем преимущественно в виде дождя, в ночь на среду, 25 октября, в виде дождя и мокрого снега. Всего к утру среды выпало от 0,4 до 24,0 миллиметров осадков.

В Челябинске и пригородах ситуация осложняется тем, что температура и днем не поднимется выше 0 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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