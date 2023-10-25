«Дом буквально разваливается»: в СКР занялись аварийным зданием в Коркино, которое обещают расселить через четыре года

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о нарушении прав жителей Коркино, чей дом может не дожить до расселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, история дома по улице Яблочкина в Коркино была опубликована в социальных сетях.

Еще два года назад здание признали аварийным и непригодным для проживания. Расселение жильцов запланировано на 2027 год. Вот только уже сейчас «дом буквально разваливается: во время дождя в подъездах стоит вода, стены рушатся, проводка настолько ветхая, что во многих квартирах отсутствует свет». «Местная администрация и управляющая компания на поступающие жалобы от жильцов не реагируют», – отметили в силовом ведомстве.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам халатности.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»