В Челябинске автобус врезался в столб. Пострадали 12 человек

12 южноуральцев пострадали в аварии с участием межмуниципального автобуса в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 25 октября, на путепроводе, соединяющем Ленинский район с центром города.

По предварительной информации, автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту №483 «ЮУрГУ – Старокамышинск» в сторону улицы Гончаренко столкнулся с автомобилем «Пежо», после чего врезался в столб.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, в результате аварии пострадали 12 человек. К месту ДТП выезжали 6 автомобилей скорой медицинской помощи. 11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

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