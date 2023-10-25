Подростки с третьего раза угнали у челябинца иномарку

Челябинские полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Металлургический» обратился 21-летний житель Челябинска с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Nissan. Машина была припаркована у дома по улице Румянцева.

Сотрудники отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что преступление совершили двое несовершеннолетних. Вскоре подозреваемых задержали около одного из торгово-развлекательных комплексов Курчатовского района. Ими оказались 14-летние подростки.

Как рассказали молодые люди, они заглянули в салон и заметили, что задняя дверь машины открыта. Воспользовавшись этим, подростки сели в автомобиль, под сиденьем обнаружили ключи, запустили двигатель и отправились навестить своего друга в одну из деревень под Челябинском.

Владелец автомашины при разговоре с сотрудниками полиции пояснил, что неделей ранее подростки дважды пытались ее угнать, однако ему удалось их спугнуть. Впрочем, это не побудило его не оставлять автомобиль открытым.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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