Южноуральцы принесли в банки больше шести тонн мелочи

Больше всего жители Челябинской области сдали в кредитные учреждения 10-рублевых монет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в ходе акции «Монетная неделя» южноуральцы сдали в банки 6 тонн 289 килограммов монет. Их общая сумма составила 6,8 миллиона рублей.

Чаще всего жители приносили в банки монеты номиналом 10 рублей. Их оказалось почти 540 тысяч штук на сумму 5,4 миллиона рублей. Реже жители региона доставали из копилок пятикопеечные монеты, их сдали в кредитные организации чуть больше 30 тысяч штук на 1,5 тысячи рублей. Среди мелочи также встретились шесть монет номиналом 25 рублей.

Напомним, всероссийская акция проходила с 25 сентября по 8 октября. У жителей региона была возможность в течение двух недель избавиться от ненужной мелочи и сдать ее в коммерческие банки. Монеты принимали в кредитных организациях, расположенных в Челябинской области. К акции присоединились порядка 130 отделений банков и их филиалов.

«Акции по сбору проходят для возврата монет различных номиналов в денежный оборот. На руках у населения находится столько монет, что если разделить их между гражданами, то каждому достанется примерно по 500 штук. При этом большая часть мелочи оседает в копилках, хотя розничные торговые сети и отделения почты нуждаются в разменных деньгах, ведь существенная часть граждан по-прежнему предпочитает пользоваться наличными», – отметили представители регулятора.

В Челябинской области подобная акция прошла в четвертый раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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