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Суббота, 28 октября 2023, 01:58 мск

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Челябинская область впервые примет «Матч звезд» женского водного поло России

Впервые женский ватерпольный «Матч звезд» пройдет на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ВК «Динамо-Уралочка», большое спортивное шоу состоится 10-11 ноября в Златоусте и Челябинске.

«Легендарная «Уралочка» собирает на Южном Урале всех лучших ватерполисток страны разных лет, победителей и призеров чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, – рассказали представители клуба из Златоуста. – Спортсменки, добившиеся высших достижений, вновь выйдут на воду, чтобы сыграть с действующими чемпионками России – командой «Уралочка». Софья Конух, Татьяна и Юлия Петровы, Екатерина Пантюлина, Анастасия и Анна Зубковы, Наталья Шепелина, Анна Тимофеева, Эльвина Каримова-Ситдикова и еще целый ряд настоящих звезд водного поло из разных регионов страны, прославивших «Уралочку» и Россию во всем мире».

«Матч звезд» – это игра между действующими чемпионками России, ватерполистками «Уралочки», и командой легенд водного поло, а также «мастер-шоу» с участием лучших игроков страны. Для зрителей будет организована большая шоу-программа: конкурсы, розыгрыши призов, автограф-сессии спортсменок и выступления артистов.

10 ноября «Матч звезд» увидят поклонники спорта в спортивно-оздоровительном центре «Уралочка» в Златоусте, а 11 ноября ватерпольное шоу состоится в челябинском бассейне «Строитель».

Челябинск, Виктор Елисеев

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