На Урале вооруженный мужчина избил ребенка, перебежавшего ему дорогу

В Миассе вооруженный мужчина в форме избил ребенка, перебежавшего ему дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне недалеко от школы на улице Нахимова.

Трое младшеклассников перебегали дорогу в неположенном месте. Один из них чуть не попал под колеса автомобиля КИА РИО, но вовремя притормозил. Водитель остановил автомобиль, догнал 9-летнего мальчика, схватил его за рюкзак и ударил по лицу. Ребенок упал. Мужчина – он был в форме и с кобурой – начал на него орать и снова ударил ребенка два раза по голове. От второго удара школьника перевернуло на бок. Мужчина пнул его в спину и ушел, оставив ребенка лежать на мокром асфальте. Все это зафиксировала камера наружного наблюдения.

В ГУ МВД сообщили, что лично неадекватного водителя установлена, его вызвали в полицию. Свою проверку начала прокуратура:

Отметим: судя по видео, дети переходят дорогу в этом месте довольно часто – здесь расположены жилые многоэтажки (угол одной из них попал на видео), а ближайший переход расположен в 200 метрах – возле школы №20 и бассейна «Дельфин». А ближе к многоэтажкам со стороны школы есть большой магазин, в который мальчишки, скорее всего, зашли после уроков и возвращаться обратно, чтобы перейти дорогу не стали.

Почему не оборудовали переход возле магазина или многоэтажек, неизвестно. Возможно, как всегда, решили, что люди могут обойти. Но, как показывает, практика, большинство людей предпочитают пути прямые и короткие.

Миасс, Павел Зварзин

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