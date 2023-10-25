В Магнитогорске двое школьников заболели коклюшем

В двух магнитогорских школах у учеников выявили коклюш.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевание подтвердилось у пятиклассника школы №39 и учащегося десятого класса школы №33. Первый успел переболеть во время летних каникул, второй продолжает лечение в настоящее время.

По информации управления образования Магнитогорска, у старшего мальчика коклюш обнаружили 17 октября. Известно, что он контактировал с девятью магнитогорцами. Его класс изолирован: учащиеся не принимают участия в массовых мероприятиях и занимаются в отдельном кабинете, над ними организовано медицинское наблюдение.

В школе сейчас проходит дезинфекция. Профилактические мероприятия должны закончиться 31 декабря.

«Родителями ребенка в МОУ «СОШ № 39» предоставлена справка из медицинского учреждения, подтверждающая, что заразный период по коклюшу окончен в августе 2023 года, – цитирует 74.ru представителей управления образования. – При этом по рекомендации Роспотребнадзора с 10 по 31 октября для класса, в котором обучается переболевший коклюшем ребенок, проводятся все необходимые профилактические мероприятия».

Коклюш – острое инфекционное заболевание бактериальной природы, сопровождающееся воспалением дыхательных путей и приступами спазматического кашля (иногда могут вызывать рвоту). В детском возрасте может привести к смерти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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