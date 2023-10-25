Челябинец устроил дебош в самолете

Житель Челябинска устроил дебош в самолете.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском управлении МВД на транспорте, 44-летний мужчина летел из Москвы в Екатеринбург. На борту он потребовал алкоголь. Ему принесли бутылку, а та оказалась открыта. Челябинцу это не понравилось: он разразился нецензурной бранью. Замечания окружающих его только подстегивали.

Когда самолет приземлился в аэропорту Кольцово, его задержали.

Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на транспорте.

Челябинск, Павел Зварзин

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