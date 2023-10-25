Бывший вице-мэр Миасса может отправиться в колонию на 4 года

Бывший вице-мэр Миасса Арсен Симонов может отправиться в колонию на 4 года.

Как уже сообщал «Новый День», чиновник был задержан в январе текущего года. По версии следствия, в октябре 2022-го он через посредника получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на снос многоквартирного дома, а также за общее покровительство при выполнении работ в рамках этого контракта.

В суд дело было передано уже в марте. Разбирательство завершено, осталось вынести приговор. Чиновник вину признал частично.

Прокуратура запросила для Симонова 4 года колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, предлагается запретить ему в течение трех лет занимать должности на госслужбе.

Миасс, Павел Зварзин

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