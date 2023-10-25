«Трактор» оказался сильнее в южноуральском дерби, несмотря на проблемы с дорогой

В Магнитогорске челябинский «Трактор» обыграл «Металлург» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложности с возвращением в Челябинскую область не помешали «черно-белым» второй раз подряд обыграть лидера Восточной конференции, на сей раз – в Магнитогорске.

Напомним, ранее челябинцы из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь из Нижнекамска. В итоге лишь сегодня ночью игроки «Трактора» прилетели в Челябинск, а уже днем выехали на автобусе в Магнитогорск.

Но сегодня удача явно была на стороне челябинского клуба. Именно гости открыли счет: на 12-й минуте встречи шайба после броска Семена Дер-Аргучинцева ударилась в заградительное стекло, отлетела в спину вратаря магнитогорцев и упала в ворота – 1:0 в пользу «черно-белых».

Во втором игровом отрезке челябинцы и вовсе разошлись. На 26-й минуте матча Антон Бурдасов замкнул розыгрыш Семена Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова – 2:0. На 35-й минуте защитник Артем Блажиевский накинул шайбу через всю площадку, Максим Шабанов первым успел к ней уже на площадке хозяев и не оставил голкиперу шансов – 3:0 в пользу «Трактора». А еще через четыре минуты Семен Дер-Аргучинцев оформил дубль – 4:0.

В третьем периоде «Металлург» попытался переломить ситуацию. На 46-й минуте встречи Максим Карпов с подачи Валерия Орехова и Данилы Паливко отквитал одну шайбу. Через три минуты Павел Акользин сделал счет 4:2.

Но хоккеистам «Трактора» удалось удержать победный счет, дважды за неделю обыграв «металлургов».

27 октября команды встретятся вновь, на сей раз – в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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