26 октября ожидаются следующие события – Челябинск

26.10.2023, четверг

11:00 Челябинск – 43-е заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 3-й этаж, большой зал)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященную акции «Ночь искусств» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Открытие выставки, посвященной истории отечественной упаковки (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе рукодельниц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00, 16:00 Челябинск – Библиотечные уроки «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Клуб «Старая пластинка»: литературная гостиная «Вспоминая Ивана Тургенева» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

16:30 Челябинск – Старт «ИЦАЭ OPEN. Специальный репортаж»: заседание клуба любителей настолок (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

19:00 Челябинск – Демонстрация фильмов «Дивный мир» и «Кармен» в рамках фестиваля документального кино «Флаэртиана» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

19:00 Челябинск – Открытие модного арт-пространства с российскими дизайнерами «В небо»: модельный показ, знакомство с одеждой российских дизайнеров и подарки (ул. Лесопарковая, 7е)

19:00 Челябинск – «ИЦАЭ OPEN. Специальный репортаж»: обсуждение лауреатов Нобелевской премии-2023 в устном журнале «Язык Эйнштейна» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

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