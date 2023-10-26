В Челябинске до конца месяца изменят четыре трамвайных маршрута

Движение трамваев на северо-западе Челябинска закроют до конца месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с ремонтом трамвайных путей с 18 часов 26 октября до 5 утра 31 октября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от улицы Ворошилова до улицы Чичерина.

На время действия ограничений изменят схемы движения четыре маршрута электротранспорта.

Трамваи будут направлены:

№14 – Кольцо «Ворошилова» – Российская – Карла Маркса – Труда – Российская – Кольцо «Ворошилова»;

№15 – Кольцо «Ворошилова» – ЧТЗ;

№16 – Кольцо «Ворошилова» – Вокзал;

№22 – Кольцо «Ворошилова» – Чистопольская.

Горожанам предлагается воспользоваться автобусами №№ 9, 18, 31, 64, 71.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»