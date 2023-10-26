На окраине Челябинска выросла несанкционированная свалка на сотни тонн мусора

Челябинцев возмутила разрастающаяся у них под окнами гора отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, огромная несанкционированная свалка растет буквально на глазах жителей домов по улице Профессора Благих. Горожане уже расценили ее как местную «достопримечательность».

Строительные материалы, мебель, бытовые отходы, пластик, стекло, автомобильные покрышки... Достигшие уже нескольких сотен тонн горы мусора, в том числе и повышенного класса опасности, действительно, представляют риск как для людей, так и для окружающей среды, отмечают общественники.

«Почему профильные чиновники не замечают это мусорное бедствие? – недоумевают активисты. – Возможно потому, что свалка раскинулась на границе Курчатовского района Челябинска и Сосновского района, и местные чиновники не могут найти, кто в ответе за это безобразие».

Челябинцы настаивают: свалка в кратчайшее время должна быть ликвидирована.

«Мы обратились в прокуратуру, министерство экологии и Росприроднадзор Челябинской области с просьбой провести оперативную проверку по данному факту, установить, в чьей зоне ответственности находится данная свалка, и принять меры реагирования», – заявили общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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