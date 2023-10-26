Челябинский школьник вместо уроков решил слетать в Сочи

В аэропорту Челябинска сняли с авиарейса подростка, сбежавшего из дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции поступила информация о розыске 17-летнего челябинца, ушедшего из дома.

Отец мальчика рассказал полицейским, что сын не пришел в школу, на телефонные звонки не отвечает. В ходе проверки выяснилось, что 17-летний юноша приобрел электронный билет на самолет по маршруту «Челябинск – Сочи».

Прибывшего в аэропорт ко времени отправления рейса юношу сотрудники транспортной полиции заметили в зале вылета внутренних авиалиний, когда он ожидал посадку на самолет. Школьника сняли с рейса и доставили в служебное помещение транспортной полиции, сообщив отцу мальчика о месте нахождения ребенка.

Молодой человек рассказал полицейским, что накануне вечером повздорил с отцом, решил уйти из дома и уехать в Сочи, где живет его подруга. Через мобильное приложение по приобретению и бронированию авиабилетов он купил авиабилет, а утром, никого не предупредив, уехал на такси в аэропорт Челябинска, где его и заметили сотрудники транспортной полиции.

С подростком провели профилактическую беседу. Позже школьника передали родителям, вместе они уехали домой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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