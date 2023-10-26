Посреди пожароопасного сезона челябинские лесные пожарные остались без зарплаты

Сотрудники Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области три месяца получали неполную зарплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, это подтвердилось в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства, проведенной надзорным ведомством Металлургического района Челябинска.

«Установлено, что перед 121 работником областного бюджетного учреждения «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области» образовалась частичная задолженность по заработной плате за июль – сентябрь 2023 года в размере свыше 2 миллионов рублей», – рассказали представители областной прокуратуры.

В целях восстановления прав работников прокуратура внесла представление руководителю учреждения, а также возбудила административное дело по факту невыплаты заработной платы в установленный срок.

После этого задолженность была погашена в полном объеме.

Напомним, с 1 апреля этого года в Челябинской области действует пожароопасный режим. О его завершении власти пока не объявляли. Обычно это происходит в ноябре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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