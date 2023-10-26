В магнитогорском парке «Притяжение» строится новый двухуровневый фонтан

В магнитогорском городском курортном парке «Притяжение» строится новый двухуровневый фонтан.

Первый светомузыкальный фонтан в «Притяжении» начал работу в 2022 году, когда была открыта первая очередь городского курорта. Магнитогорцы в теплое время года специально приходят в «Притяжение», чтобы увидеть видеопроекции на воде и лазерные шоу (общее число посетителей городского курорта к настоящему времени превысило 2 млн человек).

Как рассказали в пресс-службе ММК, новый фонтан будет двухуровневым – одна часть фонтана будет построена по аналогии с первым. Маленькие посетители «Притяжения» по достоинству оценили возможность охладиться в нём в жаркую погоду. А верхний уровень будет построен в виде классической чаши.

В настоящий момент вырыт котлован под подземные технологические помещения, в котором проводятся работы по заливке монолитных железобетонных конструкций.

Новый фонтан разместится между центральной и северной входными группами парка «Притяжение». Проектировщиком выступает ООО «Мосинжпроект», а подрядчиком – «Фонтан Град».

Новый фонтан тоже будет светомузыкальным, высота основной струи будет достигать 30 метров. На водном экране посетители «Притяжения» увидят шоу с имитацией расплавленного металла.

Запустить в работу новый фонтан планируется ко Дню металлурга в июле 2024 года.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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