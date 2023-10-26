В Челябинске вынесли приговор водителю, угробившему двух пешеходов на остановке

В Челябинске вынесли приговор по громкому делу об аварии полуторагодичной давности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 октября, Калининский районный суд Челябинска признал 21-летнего жителя города виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек.

Напомним, трагедия произошла 10 января 2022 года на улице Братьев Кашириных. Ford Fiesta, которым управлял 19-летний южноуралец, вылетел на остановку общественного транспорта «Поселок Бабушкина». В ходе следствия установили, что молодой человек, получивший водительские права пять месяцев назад, ехал с превышением скорости.

В результате аварии пострадали четыре женщины, ждавшие на остановочном пункте автобус. Одна из них погибла на месте, троих госпитализировали. Через 17 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Сегодня суд признал лихача виновным и приговорил его к трем годам колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем в течение трех лет.

Кроме того, челябинцу придется выплатить компенсации семьям погибших и одной из пострадавших: 1 миллион рублей, 600 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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