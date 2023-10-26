Сроки появления в Челябинске метротрамвая снова сдвинулись

Замминистра строительства Челябинской области напомнил южноуральским чиновникам о сроках строительства метротрамвая в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, фаза строительно-монтажных работ на первой ветке метротрамвая «Север – Юг» начнется уже в этом году. Об этом речь шла на совещании с участием первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александра Ломакина. В обсуждении приняли участие руководитель генподрядной организации ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова и представители инфраструктурного блока правительства Челябинской области.

Перед совещанием Александр Ломакин и Анна Меркулова проверили текущее состояние станционных комплексов «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», а также площадки предполагаемых станций метро.

Александр Ломакин напомнил о том, что по поручению президента Владимира Путина строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году.

Представитель подрядной организации заверила, что проект вот-вот войдет в стадию строительно-монтажных работ.

А вот выступление главы региона было не столь уверенным. «Наша задача – уже в этом году выйти на первую стройплощадку, а в следующем году активно развернуться как по наземной, так и по подземной части», – заявил Алексей Текслер.

При этом, как рассказал губернатор, в первоочередные планы входит обустройство наземных площадок. И их выполнение может встретить определенные сложности, учитывая, что в Челябинск пришли минусовые температуры.

Интересно, что сроки реализации масштабного проекта сдвигались уже не раз. Так, во время его презентации в мае 2021 года Алексей Текслер заявлял, что первая линия метротрамвая будет запущена к концу 2024 года. После начала специальной военной операции на территории Украины курирующий инфраструктурные проекты вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин допустил возможность сдвига сроков реализации, а чуть позже власти обозначили уже новую «отсечку» – конец 2025 года. Теперь замминистра строительства России Александр Ломакин заявил уже о начале 2026 года. Казалось бы, разница невелика, но показательна. Как показателен и достаточно прозрачный намек федерального чиновника, что дальше «сдвигать вправо» уже не получится.

Это может означать, что с реализацией проекта строительства метротрама в Челябинске далеко не все в порядке. Косвенно об этом говорят и слова г-на Ломакина о второй ветке метротрамвая: «Параллельно сейчас вы разрабатываете экономическое обоснование ветки «Запад – Восток».

Все бы ничего, но, согласно заключенному в октябре прошлого года контракту между правительством Челябинской области и компанией «Моспроект-3», работы по обоснованию должны были закончиться еще полгода назад – в марте 2023 года.

Впрочем, на необходимость уплаты процентов по кредитам (пусть и льготным) срыв сроков никаким образом не повлияет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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