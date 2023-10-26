73-летняя челябинка устроила скандал в самолете из-за алкоголя

Летевшей из Турции в Челябинск пенсионерке не понравился запрет смешивать медпрепараты с алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 25 октября наряд транспортной полиции вынужден был поспешить к приземлившемуся в челябинском аэропорту рейсу «Анталья – Челябинск», чтобы утихомирить разбушевавшуюся пожилую женщину.

73-летняя пенсионерка на протяжении всего полета фестивалила: распивала алкоголь и нарушала общественный порядок.

Затем бабуля вспомнила, что пришло время приема лекарств. Запить их решила тем, что было в стакане. Это вызвало обеспокоенный протест бортпроводника. Смешивать лекарства с крепким алкоголем – не самая лучшая идея, решила сотрудница авиакомпании и попросила женщину этого не делать.

Непрошеный совет вызвал бурную реакцию пенсионерки: пассажирка начала возмущаться, громко кричать и обрушилась с грубой нецензурной бранью на экипаж воздушного судна.

Возмущенную челябинку доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении нарушительницы были составлены сразу несколько административных протоколов: по факту мелкого хулиганства, распития спиртного в местах, запрещенных федеральным законодательством, а также невыполнения распоряжений командира воздушного судна.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»