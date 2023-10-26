Поселок в Челябинске вторые сутки сидит без электричества

Масштабным отключением электроэнергии в Челябинске заинтересовалась прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная авария на сетях, обслуживаемых МУП «Коммет», произошла утром среды, 25 октября, в поселке Каштак, расположенном в Металлургическом районе областного центра.

В итоге в 9:00 было отключено электроснабжение во всем поселке. Об этом его жители рассказали в социальных сетях. «Второй день весь поселок стоит без света. Нет электричества, нет соответственно воды из скважины, нет отопления. Люди замерзают. Дети, инвалиды, дом инвалидов, расположенный в поселке..." – пишут горожане в одном из пабликов.

Ситуацией с отключением электроэнергии взяла на контроль прокуратура.

В мэрии Челябинска заявили, что в курсе произошедшего. «В поселке Каштак ведутся восстановительные работы. На место выехал заместитель главы города Александр Астахов, – рассказали чиновники. – Несколько аварийных повреждений произошли на участке кабельной линии 6 кВ в Каштакском бору. Протяженность этой линии составляет примерно 5,3 километра. В настоящий момент повреждения локализованы, ведутся восстановительные работы».

Представители городских властей заверяют, что поставлена задача вернуть электроснабжение жителям в кратчайшие сроки. Однако воздерживаются от конкретики. В соцсетях чиновники сообщают горожанам, что подачу электроэнергии возобновят в течение 26 декабря.

Однако, по словам жителей поселка, отключения электроснабжения происходят регулярно. «Эта ситуация происходит не в первый раз, много лет поселок страдает от плохого обслуживания сетей, перепады электричества, регулярные отключения, аварии выводят из равновесия не только жителей поселка, но и их технику в домах. Поселок нуждается во внимании, впереди зима, а это значит, что у людей в дальнейшем может перемерзнуть отопительная система, если хоть раз такая авария повторится, а они происходят почти каждый месяц!" – утверждают горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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