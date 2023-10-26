Зумеры и миллениалы стали самыми активными пользователями eSIM

Челябинская область заняла 15 место среди регионов России по использованию электронных сим-карт.

В первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Чаще всего eSIM выбирают абоненты в возрасте 23-35 лет. Молодые люди активнее девушек пользуются такой возможностью. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов за июнь-август 2022 и 2023 годов.

В целом пользователи eSIM реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика. При этом больше всего пользователей цифровых «симок» среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. Сегодня более 98% абонентов с eSIM используют ее как основную. В среднем за месяц пользователь стандартной сим-карты разговаривает на 15% больше, чем россиянин с eSIM.

Абоненты, использующие eSIM, за минувший год стали гораздо активнее в интернете. Если в 2022 году потребление ими мобильного трафика почти не отличалось от показателей клиентов с обычной «симкой», то теперь первая группа расходует интернет на 17% больше второй.

Среди сервисов пользователи с обычной сим-картой тратят больше гигабайтов только на видео и музыку. Однако и этот разрыв стремительно сокращается и составляет сейчас лишь 3%, хотя еще год назад показатель превышал 20%.

Во всех остальных категориях гораздо активнее абоненты с цифровой сим-картой: на соцсети они тратят на 26% больше трафика, на мессенджеры – на 20%, а на просмотр веб-страниц – на 6%. Кроме того, пользователи eSIM в 2,7 раза активнее пользуются облачными сервисами.

«eSIM – это по сути привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Ее популярность, которую мы наблюдаем, легко объяснить: eSIM нельзя сломать или потерять, она дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве, поддерживающим эту технологию, например, один используется для работы, второй для личной жизни. Это особенно актуально для пользователей iPhone, не имеющих несколько слотов под обычную «симку». Кроме того, если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами», – отмечает директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

По данным МегаФона, мужская аудитория цифровых сим-карт превышает женскую в 2,4 раза, а по объему потребляемого трафика – почти вдвое. При этом наибольшей популярностью eSIM пользуются у миллениалов, составляющих половину от всех владельцев таких «симок».

Челябинск, Софья Артемьева

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