Школьники из Челябинска отравились на цирковом фестивале

Двое челябинских школьников задержались в Перми из-за отравления.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Перми, на Всероссийском фестивале детских цирковых коллективов, обратились в больницу с отравлением 15 детей. Оказались среди них и челябинцы. Об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
По словам чиновника, на фестивале находились трое челябинских детей со своими педагогами. Двое занимаются в цирковой студии Челябинска, третья девочка – из Южноуральска.
«Ребенок из Южноуральска вернулся домой еще вчера. Двое детей из Челябинска пока в Перми. Там они обратились к врачу. Госпитализированы не были, им назначено лечение, выдан список препаратов для скорейшего восстановления», – уточнил министр.
28 октября дети вернутся в Челябинск.
Челябинск, Виктор Елисеев
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