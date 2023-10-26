Топ-менеджера крупного муниципального перевозчика в Челябинске арестовали по подозрению в мошенничестве

Замдиректора МУП СОД обвиняют в хищении четырех миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 октября, суд отправил под домашний арест первого заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» Светлану Батанину.

Челябинку задержали вчера, 25 октября. Ее обвиняют в присвоении 4 миллионов рублей из казны предприятия, обеспечивающего работу общественного транспорта в Челябинске.

По версии следствия, в течение четырех месяцев прошлого года замдиректора заключала контракты с близкими ей коммерсантами на выполнение работ на территории МУП СОД, но фактически их выполняли сотрудники муниципального предприятия.

Интересно, что на работу в муниципальном предприятии челябинка пришла только в январе 2022 года.

Напомним, ранее был задержан главный инженер компании-перевозчика Сергей Белов. Он обвиняется в получении взяток.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»