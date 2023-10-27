27 октября ожидаются следующие события – Челябинск

27.10.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Мастер-класс по лечению сосудистых патологий, в том числе аневризм сосудов головного мозга, с участием Виталия Киселева, врача-нейрохирурга из Санкт-Петербурга, в рамках Всероссийской недели борьбы с инсультом (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70)
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11:00 Челябинск – Начало турнира по баскетболу «Трудовые резервы» по баскетболу 3Х3 среди предприятий Челябинской области на кубок «Конара» (НТЦ «Конар», ул. Енисейская, 8Т)
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12:00 Челябинск – Церемония награждения участиков Регионального фестиваля победителей творческих конкурсов для детей и юношества «Юные дарования – 2023» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная развитию адаптивных видов спорта в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Награждение победителей и призеров регионального этапа Международной премии #МыВместе, а также волонтеров гуманитарных миссии на Донбассе с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (Дом общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда 98)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи на дереве «Совушка» для горожан старшего поколения (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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17:00 Челябинск – Тренинг-игра «Формула Денег» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Поэтический вечер с дресс-кодом (Дом общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда 98)
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18:00 Челябинск – Встреча «Вечер в танцевальных ритмах» в музыкальной гостиной клуба «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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