Уральцы получили возможность слетать в Грузию: одна из российских авиакомпаний открыла полетную программу в эту страну из Челябинска и Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцам предлагается один рейс в неделю – по средам в Тбилиси, соседям – четыре: в столицу Грузию из Екатеринбурга можно будет улететь по четвергам и воскресеньям, в Кутаиси – по вторникам и воскресеньям.

Билеты в Тбилиси из обоих городов стоят одинаково, при этом, как часто бывает, возвращение (то есть, билет обратно) стоит дороже – в данном случае почти на треть.

Интересно, что рейсы не будут регулярными. Например, из Челябинска в ноябре запланировано 3 рейса, в декабре – 2, в январе – 1. И дальше рейсов нет. Из Екатеринбурга предполагается летать по февраль включительно, но тоже не каждую неделю. Возможно, авиакомпания пока просто тестирует маршрут, чтобы изучить спрос.

Челябинск, Софья Артемьева

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