Челябинцы завалили контейнерные площадки старыми шинами

Мусоровозы в Челябинске не могут вывезти отходы жителей из-за обилия шин в емкостях и рядом с ними.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЦКС», с наступлением холодов перевозчики твердых коммунальные отходов (ТКО) фиксируют большое количество отработанных шин в баках и на площадках для сбора мусора.

«Размещение покрышек в накопителях отходов в разы сокращает их полезный объем, что приводит к быстрому переполнению емкостей со всеми вытекающими из этого негативными последствиями», – подчеркивают представители регионального оператора.

На текущей неделе в Челябинске зарегистрированы десятки проблемных площадок. Наиболее острая ситуация наблюдалась по адресам: ул. Артема, 57, ул. Артиллерийская, 52, ул. Ямальская, 101, пер. Сухомесовский, 29, 1-й пер. Лермонтова, 7.

В отдельных локациях, где организован сбор твердых коммунальных отходов для населения, по данным перевозчиков, образуются целые свалки из шин. Покрышки как от грузовых, так и от легковых автомобилей самых разных производителей сброшены возле контейнеров и местами даже блокируют емкости, что делает невозможных их опустошение. Техника просто не может подобраться к бакам.

К тому же автомобильные покрышки не относятся к ТКО, и их вывоз не покрывается тарифом. «Отметим, что бригады мусоровозов вывозят исключительно твердые коммунальные отходы. Следуя строгим инструкциям, сотрудники компаний-перевозчиков оставляют шины на контейнерных площадках. При обнаружении таких отходов в баках для ТКО грузчики фиксируют проблему на фото и, не опустошая такой бак, направляются на обслуживание площадки по следующему адресу. Причина проста – полигоны ТКО не принимают на захоронение такие отходы», – отметили в регоператоре.

Утилизация старых шин является зоной ответственности их собственников, напомнили в пресс-службе компании. Для этого им необходимо заключить договор с организациями, имеющими лицензию на обращение с таким видом отходов.

А вот вывоз складированных шин рядом с контейнерной площадкой является зоной ответственности собственника земельного участка, на котором организован сбор ТКО. В многоквартирном жилом доме этим вопросом должны заняться управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, в частном секторе – органы местного самоуправления.

Представители регоператора отмечают, что проблема утилизации автомобильных шин характерна и для других территорий региона. Пик «сезона покрышек на контейнерных площадках» приходится на осень и весну, когда автовладельцы заменяют резину на своих автомобилях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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