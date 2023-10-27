В Челябинске возбудили дело о рекламе БАДов

У южноуральских антимонопольщиков появились вопросы к издателям бесплатной газеты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, внимание контролирующего органа привлекла публикация в издании «Про здоровье».

Размещенная в газете в виде вопросов-ответов реклама биологически активных и пищевых добавок сопровождалась изображениями медицинских работников, содержала описание симптомов и степень опасности заболевания, постановку диагноза, а также информацию о длительности применения препаратов.

Кроме того, в публикации приводились конкретные случаи излечения людей и улучшения состояния их здоровья в результате употребления таких добавок. А также утверждалось, что применение средств поможет избавиться от имеющихся заболеваний.

«По предварительной информации, текст рекламных статей вводит потребителей в заблуждение, поскольку данные препараты не являются лекарственными средствами», – отметили в Челябинском УФАС.

Закон о рекламе запрещает использовать в рекламе биологически активных добавок ссылки на конкретные случаи излечения людей после их приема и образы медицинских работников. Также не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации и предупредительная надпись о том, что товар не является лекарственным средством, напомнили антимонопольщики.

Заседание Комиссии назначено на 15 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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