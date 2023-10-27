К новогодним праздникам в России подорожает шоколад

Шоколад в России подорожает на 16,3%. Повышение ожидается с 1 декабря, сообщили в ООО «Объединенные кондитеры» – крупнейшем российском кондитерском холдинге, владеющем марками «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Аленка», «Тульский пряник» и так далее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главными причинами роста цен называют подорожание сырья и материалов в результате ослабления рубля, рост зарплат сотрудников (на 20% – 40%) , что связано с дефицитом кадров на рынке труда и накопленной инфляцией. Кроме того, на 10% выросли затраты на логистику, а также увеличились процентные ставки по кредитам из-за повышения ключевой ставки.

Москва, Анастасия Палей

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