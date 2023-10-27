В Челябинске с рельсов сошли два вагона

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел в ночь на пятницу, 27 октября.

«По предварительным данным, около 01:40 вблизи железнодорожной станции Шершни Южно-Уральской железной дроги на подъездном пути транспортного предприятия при проведении маневровых работ сошли с рельс два грузовых вагона», – уточнили в силовом ведомстве.

В результате происшествия пострадавших нет. Предварительной причиной схода послужило уширение рельсовой колеи.

СК России организована доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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