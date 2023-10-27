Птицам Таганая нужны добровольцы

В национальном парке под Златоустом стартует акция «Подкормите птиц!».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», 12 ноября, в День Зиновия-синичника, в заповеднике состоится открытие очередного сезона зимней таганайской акции «Подкормите птиц!»

«По традиции она начнется с развешивания на тропах кормушек. Все лето птичьи столовые провели в кладовой, а недавно мы провели их полную ревизию: отремонтировали, покрасили, заменили те, что пришли в негодность», – рассказали представители нацпарка.

Для участия в акции требуется 20 добровольцев. Больше двух десятков кормушек предстоит развесить на двух тропах – Верхней, до Горбатого моста, и Нижней – до Тещиного языка. Заявки на участие можно подавать по электронной почте ziteva@taganay.org или в сообщения группы парка ВКонтакте.

Встреча участников акции запланирована на 10 часов 12 ноября (воскресенье) в Центральной усадьбе парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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