В Челябинске квартира полностью сгорела из-за аромасвечи

В челябинской многоэтажке романтический вечер закончился пожаром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло вчера, 26 октября, в квартире на 13 этаже жилого дома на Краснопольском проспекте областного центра.

Огонь охватил всю площадь квартиры-студии.

Пожарным удалось в кратчайший срок остановить распространение огня, используя внутренний противопожарный водопровод, расположенный на этаже. Избежать более серьезных последствий позволили системы пожарной автоматики, которыми оборудован жилой дом.

️Проведенная специалистами проверка показала, что наиболее вероятной причиной пожара стала оставленная зажженной аромосвеча.

Теперь собственникам квартиры предстоит серьезный ремонт жилья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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