На юг Челябинской области обрушатся снегопады

Южноуральских водителей предупредили о сильном снеге и гололеде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утром и днем 28 октября в южных районах региона местами ожидается сильный снег, мокрый снег, на дорогах сильная голеледица.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

При возникновении внештатных ситуаций – обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской миндортранса: (351) 237-88-92.

Челябинск, Виктор Елисеев

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