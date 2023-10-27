На юг Челябинской области обрушатся снегопады

Южноуральских водителей предупредили о сильном снеге и гололеде.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утром и днем 28 октября в южных районах региона местами ожидается сильный снег, мокрый снег, на дорогах сильная голеледица.
Водителей призывают быть внимательными и осторожными.
При возникновении внештатных ситуаций – обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской миндортранса: (351) 237-88-92.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube