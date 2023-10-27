В Миассе преподаватель колледжа после звонка «силовиков» продала квартиру и отдала деньги

Жительница Миасса осталась без квартиры и 2,5 миллионов рублей после звонка мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина – сотрудница одного из колледжей Миасса – рассказала полицейским, что ей на сотовый телефон позвонила незнакомка, представившись сотрудницей правоохранительных органов из Москвы, и сообщила, что ее аккаунт на сайте Госуслуг взломан, а имеющиеся в собственности накопления и квартира в настоящий момент находятся под угрозой.

Неизвестная заверила, что столичным силовикам удалось временно приостановить процесс купли-продажи жилья, но для того, чтобы сохранить свои деньги, преподавательнице необходимо установить на телефон приложения для проверки кредитных обязательств, а также связаться с риелторами, которые помогут провести необходимые действия для восстановления права собственности на квартиру.

Свою аферу злоумышленники продолжали около месяца. Действуя поэтапно, им удалось выманить у женщины 130 тысяч рублей и обманом убедить сотрудницу колледжа заключить уже реальную сделку о продаже своей квартиры за 2 миллиона 400 тысяч рублей, которые она также перевела на «безопасный счет». Таким образом, в результате мошеннических действий женщина лишилась более 2,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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