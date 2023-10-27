Латвия начнет арестовывать российские машины и передавать их Украине

Латвия будет арестовывать машины с российскими номерами и передавать их Украине. Соответствующие поправки в закон о движении накануне одобрил парламент страны. Правда, пока только в первом чтении.

Если законопроект утвердят и во втором чтении, новые правила начнут действовать уже c 15 ноября.

После этого автомобиль нужно будет поставить на учет в Латвии (заплатив утилизационный сбор, ввозную пошлину и НДС) или вывезти с территории страны до 15 февраля 2024 года. Если позже этого срока машину обнаружат, ее конфискуют, а владельцу придется заплатить солидный штраф. Сейчас обсуждается вопрос о передаче конфискованных авто Украине.

Использование зарегистрированных в России транспортных средств будет возможно только в транзитном порядке: пересечь страну нужно будет 24 часа. Второй раз попасть в Латвию на этой же машине будет уже нельзя.

Рига, Игорь Юров

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