Южноуральцы стали чаще брать ипотеку и реже за нее платить

Жители Челябинской области стали чаще брать ипотеку. Об этом сообщила руководитель регионального управления Росреестра Ольга Смирных на встрече с губернатором Алексеем Текслером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году сделок на приобретение недвижимости с ипотечным кредитованием заключено на 30% больше, чем годом ранее. Кстати, южноуральцы стали чаще включаться в программы долевого строительства: в 2023 году число таких договоров выросло в 1,5 раза.

Между тем, растут и неплатежи по ипотеке на новое жилье: с января по август объем просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке в Челябинской области вырос на 12,5% и достиг 63 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой консультант».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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