Красиво, но неудобно: челябинцы не слишком довольны промежуточными итогами транспортной реформы

Эксперты и пассажиры оценили промежуточные итоги транспортной реформы в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при значительном количестве внешних позитивных изменений, появившихся в инфраструктурном плане после начала модернизации транспортной сферы Челябинской агломерации, главная ее цель по-прежнему теряется в туманной дали: из-за неудовлетворительной организации перевозок жители областного центра и близлежащих муниципалитетов практически не чувствуют положительной стороны преобразований.

К такому выводу пришли корреспонденты Агентства транспортной информации Российской академии транспорта, побывав в Челябинске.

«Транспортную реформу можно разделить на две части, – рассуждает главный редактор агентства Михаил Якимов. – Видимая часть – это выделенные линии для движения общественного транспорта, это иногда новый подвижной состав, это трамвайные платформы, которые вынесены на проезжую часть. В плане инфраструктуры, в плане подвижного состава все отмечают – и жители, и гости Челябинска – что в городе идет транспортная реформа и она имеет положительные стороны».

Но есть и другая сторона: переполненные салоны автобусов, длительное ожидание нужного маршрута. Как рассказывают горожане, при заявленных промежутках движения в 10-15 минут зачастую нужный автобус приходится ждать по 30 минут, а иногда и по часу. Зато в другие часы изумленные челябинцы могут наблюдать, как автобусы одного маршрута идут друг за другом буквально след в след.

Нерегулярность работы общественного транспорта отмечалась задолго до начала реформы. Тогда организаторы перевозок зачастую объясняли эту проблему износом и нехваткой подвижного состава. Но в последние годы появились новые автобусы, а проблема осталась. Как результат – нелицеприятная оценка работы общественного транспорта. «Я не часто пользуюсь этим маршрутом. Но больше не поеду», – признается челябинка, испытавшая все прелести поездки в переполненном салоне.

Неорганизованность сказывается не только на регулярности движения. Горожане жалуются на грязь в автобусах, неопрятный внешний вид машин. В свою очередь, эксперты Агентства транспортной информации не устают удивляться парадоксальности челябинских транспортников. «На многих остановках нет вообще списка маршрутов, которые обслуживают этот остановочный пункт. Хотя на других есть даже электронные табло», – недоумевают гости.

Впрочем, это не единственный парадокс. Так, оказалось, что представленные всего пару месяцев назад современные автоматы по приемы платежей, установленные в новых троллейбусах, уже не работают. В итоге пассажиры не могут оплатить проезд. И некоторые даже ждут, когда же в салон зайдут контролеры, чтобы хотя бы им отдать деньги. И контролеры, действительно, работают. Но только в старых троллейбусах.

Добавляет недоумений политика отмены тех или иных маршрутов, мало обоснованная с точки зрения горожан. «У нас убрали 86-й маршрут, – рассказывает одна из пассажирок. – «Тройка» тоже стала ходить очень редко. Остался автобус №2, но он всегда переполнен».

Проблема, считают эксперты, в том, что управление регулярными перевозками происходит сейчас едва ли не в ручном режиме. «Городу необходим качественный, подробный документ планирования перевозок, – подчеркивают они. – Чтобы были не только пожелания. Чтобы была программа с конкретными датами: когда заканчиваются свидетельства, когда будут проходить конкурсы и так далее».

Пока же челябинцы даже не уверены, будет ли завтра работать нужный им маршрут. А это комфорта не добавляет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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