«Трактор» дома разгромил «Металлург»

Челябинский «Трактор» вновь одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на крайне неровную игру в текущем сезоне, «черно-белые» снова уверенно обыграли магнитогорских хоккеистов.

Начало встречи на площадке челябинцев не предвещало столь огорчительный для «Металлурга» результат. Счет в матче открыли именно магнитогорцы: на 4-й минуте первого периода Павел Акользин замкнул розыгрыш Максима Карпова и Егора Яковлева – 1:0 в пользу гостей.

Однако пять минут спустя Сергей Телегин сравнял счет. А на 22-й минуте встречи Антон Бурдасов вывел хозяев вперед – 2:1. Через две минуты после этого Илья Карпухин делает счет 3:1.

Обстановка накаляется, и на 28-й минуте нервы у игроков не выдерживают. Во время атаки «черно-белых» голкиперу магнитогорцев Илье Набокову удается зафиксировать шайбу, но Чарльз Робинсон, увлекшись, толкает во вратаря Павла Акользина. Форвард «Металлурга» в долгу не остается и, поднявшись, набрасывается на челябинца. На помощь одноклубникам бросаются игроки обеих команд и начинается массовая драка.

Однако «ответ» Акользина оказывается единственным в игре двух южноуральских клубов. А «Трактор» продолжает забивать. На 34-й минуте Семен Дер-Аргучинцев увеличивает отрыв хозяев – 4:1. На 59-й минуте Артем Блажиевский доводит счет до разгромного – 5:1 в пользу «черно-белых».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»