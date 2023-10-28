28-30 октября ожидаются следующие события – Челябинск

28.10.2023, суббота
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Экскурсия по храму Иерусалимской иконы Божией Матери (пр. Победы, 290)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по изображению Пресвятой Богородицы проведет супруга настоятеля храма, художник-искусствовед Анна Лучинина (храм Иерусалимской иконы Божией Матери, пр. Победы, 290)
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14:00 Челябинск – Настольные игры «Играем в нарды» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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15:00 Челябинск – Литературная встреча «Граница страниц»: обсуждение книги К.С. Хенн «Служба доставки книг» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:30 Челябинск – Презентация книги руководителя школы первой помощи и спасания на воде «Акваспас» (Челябинск) Дмитрия Микрюкова «Нерассказанные истории пляжных спасателей» (ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16, 4-й эт., «Библио-Глобус»)
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19:00 Челябинск – Бесплатная лекция искуствоведа Екатерины Коляченко «80-е годы СССР» (арт-кафе «Кофе и книги», ул. Труда, 177/1)
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