В центре Челябинска посетители бара устроили поножовщину. Есть погибшие

Челябинец порезал у бара трех человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на субботу, 28 октября, у бара на улице Труда, недалеко от пешеходной части улицы Кирова.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, между посетителями заведения вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников ранил трех человек. 21-летнего челябинца задержали.

Два человека госпитализированы. Один из участников инцидента скончался.

Следственный комитет России начал проверку по данному происшествию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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