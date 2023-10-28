В центре Челябинска посетители бара устроили поножовщину. Есть погибшие

Челябинец порезал у бара трех человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на субботу, 28 октября, у бара на улице Труда, недалеко от пешеходной части улицы Кирова.
По информации ГУ МВД по Челябинской области, между посетителями заведения вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников ранил трех человек. 21-летнего челябинца задержали.
Два человека госпитализированы. Один из участников инцидента скончался.
Следственный комитет России начал проверку по данному происшествию.
Челябинск, Виктор Елисеев
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