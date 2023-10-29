Южный Урал накрыло снегопадом. Водителям рекомендуют оставаться дома

На М-5 в Челябинской области ограничено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 метров в секунду, ограничение видимости) сегодня, 29 октября, с 11:00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) – 1796 км (развязка на Чебаркуль).

Временное ограничение движения введено для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 16:00. Время окончания ограничения движения может быть изменено, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и по возможности воздержаться сегодня от проезда по федеральным трассам.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 9:00 воскресенья, 29 октября, осадки в виде дождя со снегом или снега наблюдаются во всех районах Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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