«Трактор» продлил победную серию до трех матчей

Челябинский «Трактор» дома одолел китайский «Куньлунь Ред Стар» – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «черно-белые» не стали откладывать дело в долгий ящик и уже в первом периоде отправили в ворота гостей три шайбы.

На 28-й секунде встречи Максим Шабанов с подачи Данила Юртайкина и Владимира Ткачева открыл счет – 1:0. Не прошло и двух минут, как Никита Тертышный удачно распорядился шайбой, полученной от Мэдисона Боуи – 2:0 в пользу челябинцев. Наконец, на 17-й минуте периода Владимир Ткачев завершил розыгрыш Максима Шабанова и Сергея Телегина – 3:0.

Во втором периоде хозяева несколько расслабились. В итоге на 35-й минуте встречи форвард «Куньлуня» Девин Броссо, получив шайбу после розыгрыша Брэндона Ипа и Люка Локхарта, распечатал ворота хозяев. А в начале третьего периода он же сделал разрыв в счете минимальным – 2:3.

Это взбодрило хоккеистов челябинского клуба. На 54-й минуте Владимир Ткачев делает счет 4:2. Через три минуты Чарльз Робинсон устанавливает окончательный счет – 5:2, третья подряд победа «черно-белых».

Челябинск, Виктор Елисеев

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