«Металлург» потерпел пятое поражение подряд и потерял лидерство в Восточной конференции

Магнитогорский «Металлург» в Тольятти уступил «Ладе» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче на 5-й минуте встречи открыли хозяева – Алексей Ожгихин удачно распорядился шайбой, полученной от Артема Иванюженкова и Доната Стальнова.

На 28-й минуте матча Люк Джонсон после паса Робина Пресса сравнивает счет. А шесть минут спустя Никита Гребенкин выводит магнитогорцев вперед – 2:1. Впрочем, на 32-й минуте Андрей Алтыбармакян с подачи Егора Бабенко восстанавливает равновесие, а на 38-й минуте встречи Трой Джозефс вновь выводит хозяев вперед – 3:2.

Гости продолжают упорствовать, и на 54-й минуте матча Денис Зернов сравнивает счет. Лишь на 59-й минуте встречи Скотт Космачук устанавливает окончательный счет – 4:3 в пользу тольяттинцев.

«Металлург» терпит пятое поражение подряд и уступает первое место в Восточной конференции все той же «Ладе».

Челябинск, Виктор Елисеев

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