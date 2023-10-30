На южноуральском участке М-5 ограничат движение

В ночь со среды на четверг движение по федеральной трассе между Челябинском и Екатеринбургом будет ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», изменения связаны с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на 58 километре автомобильной дороги М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу.
Временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости будет введено:
с 22:00 до 23:00 среды, 1 ноября;
с 23:40 среды до 00:40 четверга, 2 ноября.
С 23:00 до 23:40 среды, 1 ноября, движение на участке будет остановлено полностью.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).
Челябинск, Виктор Елисеев
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