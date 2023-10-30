В Челябинске завершили прием документов от желающих стать главным архитектором

В Челябинске завершен прием документов для участия в конкурсе на должность главного архитектора.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подано 6 заявок. Сегодня конкурсная комиссия проверит претендентов на соответствие заявленным требованиям. 13 ноября с прошедшими в следующий тур кандидатами состоится собеседование, по итогам которого будет определен победитель.
Напомним, должность главного архитектора Челябинска с 2020 года занимал Павел Крутолапов, но 13 июля он ушел в отставку.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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