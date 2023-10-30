Начало ноября на Южном Урале будет снежным и мокрым

Наступившая неделя на Южном Урале будет снежной и мокрой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в воскресенье на

всей территории области выпали осадки в виде снега, мокрого снега и дождя – от небольших до сильных (4,0-17,0 мм). Осадки ожидаются и в течение все ближайшей недели: сегодня и завтра снег с дождем, в последующие дни дождь, в воскресенье снова пойдет снег.

Согласно предварительным прогнозам, минимум до середины ноября в Челябинской области воздух будет прогреваться днем до плюсовых значений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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