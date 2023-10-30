Операторы не будут брать плату за раздачу интернета после вмешательства ФАС

Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской УФАС России, об этих намерениях заявили «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».

Так, с 23 октября «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче.

С 22 ноября «Теле2» отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов оператора.

До 1 декабря «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания такой платы.

МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Напомним, в середине сентября этого года антимонопольная служба направила представителям «большой четверки» предупреждения о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Операторы должны были выполнить рекомендации ФАС в течение месяца.

«С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», – заявили представители антимонопольной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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