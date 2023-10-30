Трое работников досугового центра в Сатке предстанут перед судом за сломанную руку ребенка

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о травмировании трехлетней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в Сатке завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников фирмы, представляющей услуги по детскому досугу, обвиняемых в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в мае текущего года в игровой комнате, расположенной в помещении торгово-развлекательного центра города, находилась маленькая девочка. Управляющая, а также два администратора пренебрегли правилами внутреннего распорядка и пустили ребенка на батут, хотя она еще не достигла четырех лет и не могла на нем заниматься. Но сотрудники игровой комнаты спокойно взяли плату с родителей девочки. В итоге при спуске с надувной горки ребенок сломал правую плечевую кость. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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