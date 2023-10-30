Острый кризис власти: в Катав-Ивановске прокуратура требует уволить и.о. мэра

Прокуратура Катав-Ивановска потребовала отменить решение городского совета депутатов, назначившего и.о. главы города Петра Емельянова.

Как уже сообщал «Новый День», мэра Катав-Ивановска Андрей Елисеев подал в отставку в середине октября, сразу после визита в город губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 25 октября совет депутатов принял отставку и назначил и.о. главы бизнесмена и члена городского парламента Петра Емельянова. Выборы нового руководителя назначены на 31 января 2024 года.

Это решение и оспаривает сейчас прокурор города. В надзорном ведомстве настаивают, что член представительного органа не может исполнять обязанности мэра, так как мэрия подконтрольна совету депутатов. Получается, что, сохранив депутатский мандат, и.о. мэра будет сам себя контролировать. Следовательно, чиновнику либо придется отказаться от депутатства, что он вряд ли сделает, так как будет исполнять обязанности главы лишь три месяца, либо покинуть кресло мэра.

Кроме того, сейчас может идти речь еще и о конфликте интересов, связанном с предпринимательской деятельностью Емельянова. Дело в том, что его предприятие исполняет ряд муниципальных контрактов. И если он будет исполнять обязанности главы, его же подчиненным придется принимать работы, выполненные принадлежащей ему фирмой.

Приступить к исполнению обязанностей мэра Петр Емельянов должен был 1 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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